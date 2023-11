Florence Bisera makikipagsabayan sa Taiwan Party Golfers Ladies Open

PUNO ng sigasig si Florence Bisera pagsabak sa bagong paglalaklabay sa pro career, kasama sa astig na 16-player ICTSI-Ladies Philippine Golf Tour na kasado sa Party Golfers Ladies Open na sisiklab sa Miyerkoles (November 8) sa Taiwan.

“I am super happy to be able to join this tournament, this is my first outside the Philippines,” sey Lunes ni Bisera, 21, bago lumipad para sa 54-hole championship na may total prize NT$4M (P7M).

Pero dehins pangkompetisyon lang ang torneo. Daan din ito para sa Pinay shotmaker mula sa Davao para sa mahalagang karanasan sa pagtuon na makipagsabayan sa mas maraming mga torneo sa ibayong dagat sa susunod na taon.

“I am excited to learn many things since this is a stepping stone and an experience because I plan to really compete abroad next year,” hirit ng Mapua University Civil Engineering third year student.

Kuminang na rin ang dalaga nang mamayagpag sa International Container Terminal Services, Inc.-LPGT South Pacific Classic sa Davao noong September, niyanig ang ilang tigasing player ng LPGT. Kahit sa balwarte ang tagumpay, kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan at determinasyon upang masundan iyon.

“I’ve been hitting my drives considerably well and my short game is quite okay, which I think is the most important thing. I’ve been focusing on my short game the last two months,” panapos na litanya ng Davaoeña.

(Ramil Cruz)