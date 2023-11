Don’t believe it! We’re all good: Michelle itinangging naaksidente sa El Salvador

Naalarma si Michelle Dee sa chika na naaksidente raw siya.

Gamit ang X (Twitter), nilinaw nga ni Michelle ang kumalat na chika na `yon, na sabi nga niya ay hindi raw niya alam kung saan nanggaling.

“Idk (I don’t know) where the rumor came from that I got into an accident but don’t believe it! We’re all good!” sabi ni Michelle.

Kaloka ang mga tsismis, ha!

Ang alam ko, uso lang ang nakawan ng gamit, base na rin sa mga chika ng ibang mga sumali na sa pageant, pero ang itsismis ka na kesyo naaksidente ka, kaloka na, di ba?

Anyway, makikita naman sa Instagram story na laban na laban siya sa bawat araw na dumaraan sa Miss Universe sa El Salvador. Katunayan, nakikipagtapatan na siya ng ganda sa mga kandidata mula Mexico, Indonesia, Nepal, India, France, Panama, at marami pang iba.

At again, ang dami ngang pumupuri sa performance ni Michelle sa mga daily ganap nila sa Miss Universe. Pasadong-pasado ang mga paandar niyang outfit, pati na ang ayos ng buhok, makeup niya.

Bongga!