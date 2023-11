Mula nang mag-umpisa ang Good Trip (radio)noong 2016, binantayan natin ang mga infrastructure projects na muling bubuhay ng mga riles at tren.

Noong 60s at 70s, malayo ang biyahe ng PNR (Philippine National Railways) mula La Union hanggang Bicol. Nawala iyan dahil sa kapabayaan ng pamahalaan.

Laking tuwa natin nang gawing center-piece ng Build! Build! Build! ang pagtatayo ng bagong mga riles at pagbuhay sa mga luma. Ang target ng programa ay makabuo ng 1,700 kilometrong riles ng tren sa Pilipinas mula sa dating 77 kilometro lamang. Kaya minsan nasabi natin na“parating na ang ‘golden age of train’ sa Pilipinas”.

Ang tren ang susi sa matagumpay at maaasahang sistema ng public transport. Ang tunay na mass transport ay dapat may kakayahang maghatid ng daan-daang pasahero sa isang biyahe; tanging mga tren lamang ang may kaya nito.

Hindi po tumitigil ang ating pamahalaan para sa revival ng ating railway system, sabi niTransportation Assistant Secretary for Railways Jorjette Aquino.

Sa first-ever na Philippine Railway Conference (PhilRailCon) noong October 15, “We are building better and more,” sabi ni Asec. Aquino.

Inilista ni Asec Aquino ang mga on-going na railway projects tulad ng North-South Commuter Railway (147 km), Metro Manila Subway (34 km) , Metro Rail Transit Line 7(22 km) at Light Rail Transit Line 1 Cavite Extension (11.7 km). (Note: Noon pang 2022 ipinangako ng DOTr ang partial operation ng mga eto.)

Sa pamamagitan ng mga eto, mapapalakas ang connectivity ng mga rehiyon, mababawasan ang siksikan sa trapik, mabubuksan ang access sa mga job opportunities, at kakalat ang progresolalo na sa mga rehiyon sa labas ng Metro Manila.

Kapag may train at riles, hindi na problema ang tumira sa labas ng siyudad dahil madali na ang biyahe sa capital region.

Binanggit rin ni Asec Aquino ang upcoming project na PNR North Long Haul patungong Ilocos region at PNR South Long Haul patungong Bicol region.

Ang PNR South Long Haul ay mula sa dulo ng NSCR Calamba patungong Daraga, Albay, samantalang ang PNR North Long Haul ay mula sa NSCR Clark hanggang Ilocos Norte.

Ginagawa naman ang pag-aaral para sa tren ng Eastern Visayas, Panay Island, at Northern Mindanao Railway.

Habang ibinibida ni Asec Aquino ang mga nabanggit na proyekto, nababahala naman ang boss niyang si Sec Jaime Bautista dahil sa pagkalas ng China bilang partner sa itinatayong Mindanao Railway Project (Tagum-Digos-Davao).

Inamin ni Sec Bautista na naghahanap sila ngayon ng bagong partner na magbibigay pondo sa big-ticket transport infrastructure projects.

Sinabi ng kalihim na matitingga ang tatlong proyekto ng South Long Haul, Mindanao Railway at Subic-Clark Railway dahil wala na ang mga eto sa Chinese ODA (official development assistance). Matamlay na raw ang Tsina sa mga eto; dahil kaya sa alitan sa West Philippine Sea?

Humingi ng tulong ang DOTr sa Department of Finance (DOF) para makahanap ng bagong pondo mula sa JICA (Japan International Cooperation Agency), World Bank, ADB (Asian Development Bank) at ODA ng ibang bansa.

Kailan lang ay hinikayat ni Sec Baustista angmga kasapi ng German–Philippine Chamber of Commerce & Industry para pondohan ang ilang infrastructure projects.

Ironic eto dahil habang nililigawan ni Sec Bautista ang mga Aleman, nais namang paalisin sa LTO ang Dermalog, ang German company na gumawa sa bagong IT system na LTMS Portal.

Ngayong wala na ang Tsina sa eksena, madiskaril kaya ang mga programa sa tren?