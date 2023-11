Direk Cathy nagpatutsada sa mga feeling sikat, bopols umakting

I super love it!

Ang mga gustong sabihin ng marami, naibulalas ni Direk Cathy Garcia Molina.

Yes, kumalat nga ulit sa social media ang sinabi ni Direk Cathy kina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla noon.

Sa video na bigla ngang lumabas sa X (dating Twitter), makikita ang seryosong chika ni Direk Cathy na dapat ay bumalik na ang KathNiel sa harap ng kamera.

“Ako, sabihin ko, bumalik na kayo. Kailangan namin kayo, kailangan namin ang mga katulad niyo.

“Comeback ipakita niyo sa kanila kung ano ang totoong ibig sabihin ng artista,” seryosong sey ni Direk Cathy.

At siyempre, kanya-kanyang tag ang mga netizen sa mga artista kuno, na sumikat sa social media, pero walang alam sa pag-arte.

“Para sa mga starlet na nakaasa sa fame online at sa kanilang fans, here was Cathy Garcia-Molina’s message to Kathryn Bernardo and Daniel Padilla.”

“While I agree with Direk Cathy, but the topic of being famous is not only limited to being actors and actresses.”

“So true. Maraming sikat na vloggers/influencers na wala naman talagang talent. Marami lang nanonood kasi may prank, may scandal, may awayan, tapos ‘pag yumaman na bibilhin lahat ng luxury items na feeling mo kasing sosyal sila ni Heart Evangelista, pero asal kalye pa rin kumilos at magsalita.”

“This was from many years ago. And I agree. A lot of online personalities think they’re IT.”

Oh, ‘di ba? Kahit ako ay sang-ayon sa chika na ito ni Direk Cathy, na hindi para sa lahat ang pag-arte, na nakagawa lang ng vlog o content sa harap ng kamera, feeling aktres/aktor na, ha!

Anyway, sabi nga, sa huli, ang talent, ang husay pa rin ang mananaig. Kaya ngayon pa lang, tsupi na sa mga bopols umakting. (Dondon Sermino)