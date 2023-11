‘Di na maba-bash: Abby legit wife na ni Jomari

Flinex ni Abby Viduya sa kanyang Instagram ang wedding photos nila ni Jomari Yllana nitong Lunes ng umaga.

Abby Viduya Yllana na rin ang gamit niyang name sa kanyang social media accounts.

Three days ago pa nasa Las Vegas, Nevada ang mag-asawa kaya may hinala na rin kami sa gagawing pagpapakasal ng dalawa. Iyon din ang komento ng ibang netizens nang i-post ni Abby ang mga larawan nila ni Jom sa Vegas.

Noong na-interview namin ang aktres sa rehearsal ng senaculo play noong Holy Week ay pinagtapat niya sa amin ang planong pagpapakasal ngayong November sa US. At magkakaroon din daw sila ng kasalan sa Naga, Camarines Sur, na probinsiya ni Jomari.

At ngayong kasal na nga sila ng City Councilor ng District 1 ng Parañaque City ay hindi na maba-bash ang dating sexy star.

Nagtaka kasi ang mga constituents ni Jom nang makita ang mga Christmas greetings tarpaulin kung saan nakalagay ang name ng actor-politician at name na Abby Viduya-Yllana. Marami ang nagtaas ng kilay noon. Kasi wala naman silang nabalitaang naganap na kasalan last year.

Oh well, legit Mrs. Yllana na talaga si Abby ngayon. Hopefully, ibaba na ng mga basher ang pagkakataas ang mga kilay nila, noh!

Love wins talaga!

May kinuwento rin ang dating si Priscilla Almeda sa amin na future plans niya after nilang ikasal ni Jom. Pero quiet muna kami tungkol dito.

Congrats City Councilor Jom and Abby Yllana!

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)