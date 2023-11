Naniniwala si dating Senador Panfilo “Ping” Lacson na ang pinagbasehan ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Gen. Romeo Brawner Jr. na tangkang destabilisasyon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay nagmula sa isinagawang rally laban sa Commission on Elections (Comelec) at Smartmatic.

“It was triggered by the TNTrio rally mostly participated in by retired uniform personnel in support of former DICT Eliseo Rio’s tenacious crusade for future clean and honest elections,” paglalahad ni Lacson.

“The protest was primarily against Smartmatic and Comelec for their failure and refusal to clarify the 20M votes mysteriously counted over an unbelievably short period of time,” ayon sa dating senador na naging hepe ng Philippine National Police (PNP) noong administrasyong Estrada.

Ang naturang kilos protesta ay hindi umano nakatuon kay Pangulong Marcos pero sinakyan ng ibang partido politikal para sa kanilang sariling agenda.

Binanggit pa ni Lacson na nabuo rin ang September Twenty One Reform Movement (STORM) ng mga retiradong unformed officers pero ang isinusulong nila ay para sa malinis na halalan at hindi para patalsikin si Marcos Jr.

Ang hindi alam ni Lacson ay kung may ibang retired officer na nakausap si Brawner kaya nasabi ng AFP chief ang tangkang destabilisasyon sa administrasyon.