Bongga eksena sa PBA: Julie Anne tinutulak sa beauty pageant

Ang bongga ni Julie Anne San Jose, na halos 15 oras nag-trending sa X (Twitter), ha!

Eh kasi naman, nag-muse nga ang dyowa ni Rayver Cruz sa opening ng PBA, at ang ganda-ganda niyang rumampa kasama ang mga player ng Magnolia Hotshots, ha!

At sa unang tingin, iisipin mo ngang beauty queen o model si Julie Anne sa pagrampa niya, ha!

Aba, para siyang Catriona Gray o Pia Wurtzbach na super confident sa pagrampa. At ang look kasi niya, ang lakas maka-beauty queen. ‘Yung tipong big wavy hair, na labas ang mahabang legs, at mataas ang heels, at todo smile sa harap ng mga fan. Kulang na nga lang daw ay korona sa ulo niya, ha!

Kaya ang sabi ng mga fan:

“Can we all agree na ang ganda ni Julie Anne, na pang-beauty queen din ang beauty niya at kaseksihan niya.”

“Oh, di ba? Beauty queen talaga ang datingan ni Julie Anne.”

“Para talaga siyang beauty queen. Wait, i-push ba natin siyang sumali sa mga beauty pageant?”

“Ang sarap magpa-apak kay Julie Anne, ha! Walks like a true queen siya.”

“Grabe ang husay niyang kumanta, sumayaw, umarte, tapos matalino pa, seksi pa, ang ganda pa, kaya beauty queen material talaga siya, ha!”

Anyway, in fairness, nakaka-beauty queen talaga ang arrive ni Julie Anne, lalo na may suot siyang sasha, ha! Akala mo nga ay lumalaban siya sa international beauty pageant kung pagrampa, pag-smile ang pag-uusapan, ha! (Dondon Sermino)