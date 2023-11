Basta willing daw matuto: Christian naniniwalang may ibubuga sa acting si Anji

Nagbabalik sa Metro Manila Film Festival (MMFF) ang award-winning actor na si Christian Bables.

Bibida si Christian sa comedy-drama movie na ‘Broken Heart Trips’ kung saan gaganap siyang host and judge sa isang reality show.

Sa tuwing sumasali siya sa MMFF ay nanalo siya ng acting award, nag-e-expect kaya siya this time na manalo ulit ng acting award?

“Sa lahat naman po ng mga pelikulang ginagawa ko hindi ko ini-expect kung mananalo ako o hindi, basta I just do my best as an actor. Ayun sana… sana kung ipagkakaloob ni God ang pagkakataon, thank you, pero kung hindi, alam kong mas deserve ng mananalo kung hindi ako iyon,” sagot ni Christian sa naganap na media conference ng pelikula.

Natanong din siya ng entertainment press tungkol sa post niya sa X app (dating Twitter) tungkol kay Anji Salvacion.

Aniya, naniniwala siyang may ilalabas pa itong husay ng pag-arte kung willing itong matuto.

Hindi naman daw siya affected at nakaka-relate kay Anji dahil hindi naman nga niya naranasan na ma-bash dahil sa kanyang pag-arte, pero gusto niya raw maging ‘boses’.

“I think, there’s a need for me to speak up. Kung hindi ako, sino?” sey niya.

Halimaw nga si Christian pagdating sa pag-arte at dahil din sa husay niya ay kinatakutan daw siya ng kasama niyang mga artista sa ‘Broken Hearts Trip’.

“Kagaya ng co-actor na nakasama ko rito. They are humble enough to say na, ‘Christian natatakot akong kaeksena ka. Natatakot ako sa eksena natin, parang hindi ko kaya.’ Sabi ko, ‘Tingin ka sa akin, damdamin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo kung ano ang dapat mong maramdaman’,” kuwento niya.

Anyways, kasama niya sa pelikula sina Iyah Mina na first transgender to win Best Actress, si 2016 Cannes Film Festival Best Actress Jaclyn Jose.

Bonggels!