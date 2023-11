Barbie kikilatisin si Vice Ganda

Simula na ulit ng ‘Magpasikat’ week ng ‘It’s Showtime’.

Ang ‘Magpasikat’ ay ang annual competition ng mga host ng Kapamilya noontime show para i-celebrate ang anniversary ng kanilang programa.

Ngayon taon nga ay 14th anniversary na ng ‘It’s Showtime’ kaya may tema silang ‘1-4 Ever’.

Gaya ng mga nagdaang ‘Magpasikat’ ay mayroong limang bigating personalities na uupong hurado na huhusga sa performance ng bawat grupo.

This year, sina Olivia Lamasan, FDCP Chairman Tirso Cruz III, Black Eyed Peas member apl.de.ap, Jet Pangan, at ang representative ng mga Kapuso na si Barbie Forteza.

Isa nga si Barbie sa mga mangingilatis sa galing ni Vice Ganda at ng iba pang hosts ng ‘It’s Showtime’.

Kitang-kita ang kasiyahan, excitement ni Barbie na makabalik sa ‘It’s Showtime’ dahil isa rin siyang ‘Showtimer’, na tawag sa loyal viewers ng programa.

Sa intro pa lang ay hindi na nagpatalo si Barbie sa kulitan ng mga host.

Tuwang-tuwa nga ang BarDa fans dahil six days nilang mapapanood si Barbie sa Kapamilya noontime show.

Kakatapos lang ni Barbie ng teleserye nila ni David Licauco na ‘Maging Sino Ka Man’ kaya may time siyang maging hurado for a week.

“She’e so loved in ‘It’s Showtime’ and you can really feel it by the way they are talking to her,” sey ng isang netizen.

Wish ng BarDa fans ay makasama ni Barbie si David this week sa ‘It’s Showtime’.

Naku sana matuloy nga at magkaroon sila ng kilig prod.

Pero ang mas masaya ay kung maging regular host siya ng ‘It’s Showtime’ dahil maski si Vice Ganda ay aminadong pang-‘Showtime’ si Barbie.

Bonggels! (Byx Almacen)