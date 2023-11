Naglunsad kahapon si House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, katuwang ang mga kasamahang mambabatas at Department of Social Welfare and Development (DSWD), ng isang groundbreaking program upang magkaloob ng financial at rice assistance para sa mga mahihirap at vulnerable na pamilyang Pinoy sa legislative districts sa Metro Manila at dalawang lungsod sa Laguna.

Ito’y bilang tugon sa hamon ni Pang. Ferdinand “Bongbong” R. Marcos Jr. kay Speaker Romualdez na lumikha ng programa upang mabigyan ng rice aid ang mga mahihirap.

Nabatid na ang naturang Cash and Rice Distribution (CARD) Program, ay isang proyekto na isinagawa sa pakikipag-kolaborasyon sa mas malaking legislative chamber sa ilalim ni Speaker Romualdez at ng DSWD, na pinamumunuan naman ni Secretary Rex Gatchalian.

“Makasaysayan po ang araw na ito, hindi lamang dito sa Laguna kundi maging sa buong Metro Manila. Ngayong umaga, pormal nating sisimulan ang pinakabagong programa ng ating pamahalaan — ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD program,” pahayag ng lider ng Kongreso, sa paglulunsad ng programa sa Biñan City, Laguna, na nation sa launching ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair (BPSF) sa Laguna ng Pangulo.

“Nabuo ang programang ito bilang sagot sa hamon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. sa Kongreso na tumulong kung paano mabibigyan ng mura at magandang klase ng bigas ang ating mga komunidad,” aniya pa.

Inilunsad ang CARD Program sa 33 legislative districts ng Metro Manila, na bawat isa ay mayroong 10,000 poor at vulnerable beneficiaries para sa kabuuang 330,000 recipients, at ang distribusyon nito ay hahatiin sa apat na payouts.

Kasabay rin nito ang distribusyon sa Biñan City na may 3,000 benepisyaryo at Sta. Rosa City na mayroong 2,000 benepisyaryo, para sa kabuuang 335,000 benepisyaryo, para sa launching nito.

Nabatid na ang halaga ng tulong para sa bawat benepisyaryo, na kinabibilangan ng mga senior citizens, persons with disabilities (PWDs), solo parents at IPs, ay nasa P2,000. Kabilang ang P950 para sa 25-kilogram ng sako ng bigas sa halagang P38 kada kilo at ang natitira pang in cash ay para pambili naman ng iba pang food essentials.

Ang DSWD naman ang naatasang tumukoy sa mga magiging benepisyaryo ng programa at maaaring magdagdag ng halaga ng tulong sa ilang lugar, depende sa ebalwasyon ng mga kasalukuyang kaganapan doon.

“Alam natin na buong mundo ang nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa global inflation na dala ng mga digmaan sa Middle East. Dahil dito, hindi ganun kadali para sa pamahalaan na mapapababa ang presyo ng bigas dito sa atin sa Pilipinas,” ani Speaker Romualdez. “Gayunpaman sinikap nating humanap ng paraan kung paano makakatulong para mapagaan ang buhay ng ating mga kababayan sa harap ng pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin. Target po natin na mabigyan ang 10,000 benepisyaryo sa bawat distrito.”

Ani Speaker Romualdez, tulad ng BPSF ng pangulo na ipatutupad sa buong bansa, ang CARD program ay ipaiiral din sa natitira pang 250 congressional districts sa Pilipinas.

Sa 10,000 benepisyaryo kada distrito, ang kabuuang benepisyaryo ng programa ay aabot sa 2.5 milyong indigent at vulnerable Filipinos.

“Layunin po natin na palawakin ang programang ito hindi lamang sa buong Luzon kundi sa lahat ng panig ng bansa. Uunahin lamang natin ang mga siyudad maging sa Visayas at Mindanao kung saan mayroong kakulangan sa suplay ng mura at de-kalidad na bigas,” paliwanag pa ni Romualdez.