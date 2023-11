Annabelle pinipilit pumutak sa isyu kina Richard, Sarah

Nakakaloka talaga ang mga isyung naglalabasan sa mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati, ha!

Ayaw ngang tantanan ng mga intrigero’t intrigera ang mga isyu nila sa mag-asawa.

Kung ano-anong isyu ang pinalalabas nila kaya raw nag-away ang mag-asawa.

May ibang nangungulit din sa amin at inuusisa kami kung ano ba talaga ang nangyayari kina Richard, Sarah, pero palagi nga naming sinasabi na wala kaming alam at hindi kami nagtatanong sa dalawa.

Ang ibang mga kakilala naman namin ay panay ang forward sa amin ng mga link na pilit inuugnay ang nanay ni Richard, si Annabelle Rama, sa problema raw ng mag-asawa.

May iba na si Tita Annabelle talaga ang pilit na itinuturong dahilan ng pag-aaway raw nina Richard, Sarah.

Actually, ayaw rin naming tanungin si Tita Annabelle kung ano ang reaksyon niya na pilit siyang kinakaladkad sa mga isyung naglalabasan kina Richard, Sarah.

Ang alam namin, marami rin ang nangungulit kay Bisaya na magsalita na, pero ayaw niyang pumatol.

May isa ngang nagsabi sa amin na kaya pilit idinadamay ang pangalan ni Tita Annabelle sa isyu ay para pumutak, mag-react ang nanay ni Richard.

Pero ‘yun nga, tahimik lang ang Gutierrez matriarch at tila aware siya na kaya panay ang dawit sa kanyang pangalan sa mga isyung naglalabasan ay para magwala, magpupuputak nga siya.

Pero mukhang mas wise si Bisaya (paboritong tawag sa kanya) dahil tahimik lang siya at walang kinakausap na mga taong nang-uusisa sa kanya.

‘Yun na!