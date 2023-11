4 motibo sinisilip sa pagligpit kay ‘Johnny Walker’ – PTFoMS

APAT na motibo ang sinisilip ng mga awtoridad na dahilan sa pagpatay sa brodkaster na si Juan Jumalon sa Misamis Occidental noong Linggo.

Ayon kay Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS) executive director Undersecretary Paul Gutierrez, hindi pa lubusang sinabi sa kanya ng mga awtoridad ang detalye sa sinisilip nilang mga motibo dahil kasalukuyan pa silang nagsasagawa ng case build up.

Aniya, may kinalaman ito sa personal na alitan, away sa lupa, trabaho at politika.

“Unang-una ‘yung kanya pong pagiging broadcaster ay mukha pong lumi-lead na work-related ito,” ani Gutierrez.

Gayunman, hindi rin aniya isinasantabi ang anggulong may kinalaman ito sa away sa lupa dahil sa katunayan ay nakarating pa ito sa korte.

“Meron din pong anggulo na tinitingnan na related sa katatapos na BSKE (Barangay and Sangguniang Kabataan Election),” dagdag nito.

Ani Gutierrez, inirekomenda rin nila sa mga imbestigador na rebyuhin ang mga nagdaang episode ng mga programa ng biktima kahit sinabi ng mga kasamahan ng huli na hindi naman ito birador na komentarista na marami ang nagagalit.

Samantala, may mga kopya na ng footage ng CCTV sa loob ng bahay ng biktima ang pulisya.

Nauna nang sinabi ni Calamba Municipal Police Station officer-in-charge Captain Diore Libre Ragonio na mayroon na silang tatlong ‘person of interest’, kabilang ang gunman at lookout. (Edwin Balasa)