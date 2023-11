Tumutulong sa industriya: Mother Lily, Roselle kinabiliban patuloy na pagpoprodyus

Hindi sinasadya ang pagkikita namin ng mag-inang Mother Lily at Roselle Monteverde sa isang coffee shop sa Greenhills, San Juan last week.

Nakikipag-meeting sila that time kay Direk Richard Somes na isa sa tatlong direktor ng kanilang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ movie.

Isu-showing pa lang sa mga sinehan on November 29 ang nasabing pelikula, pero may gagawing action movie na sa kanila si Direk Richard na pagbibidahan ng isang kilalang aktres.

Sabi ko kay Mother Lily, nakakatuwang makita siya na kasama pa rin ni Roselle sa pakikipag-meeting para sa iba nilang mga proyekto.

In fairness, ang lakas pa rin ni Mother Lily at very retentive ang memory, ha!

Kaagad nga niyang hinanap sa amin si Annabelle Rama.

“Jun Lalin, where’s Bisaya?” na paboriting tawag ni Mother Lily kay Tita Annabelle.

Tinawagan nga namin via video call si Tita Annabelle at masaya silang nag-usap nina Mother Lily, Roselle.

After ng video call na ‘yon, napagkuwentuhan naman namin nina Mother Lily, Roselle, Direk Richard ang tungkol sa pagkatuwa ng fans na mas napaaga ang showing ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’.

“Tama ‘yung inilabas ninyong teaser na mas napaaga ang Christmas dahil November 29 na ang showing n’yo,” sey ko sa kanila, na ikinatuwa nila, lalo na ni Mother Lily.

Sabi naman ni Roselle, “Oo, ayaw na naming patagalin. Nakakatuwa nga dahil nagte-trending ‘yung mga teaser.”

Ngayon nga ay nakapaglabas na rin sila ng full trailler na maganda rin ang feedback sa mga nakapanood na.

Actually in 24 hours nga ay lampas 1 million views agad ang official trailer ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’.

Samantala, masaya ang mag-inang Mother Lily, Roselle na marami ang bilib, hanga sa kanila dahil walang tigil ang Regal Entertainment, Inc. sa pagpo-produce at maraming mga natutulungan sa industriya.

“Sobrang appreciated naman namin ni Mother ‘yung mga ganyan,” sey ni Roselle.

So nice!

(Jun Lalin)