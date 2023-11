Nakatakdang bumisita sa bansa sa November 10 si Timor Leste President Jose Ramos-Horta para sa state visit upang palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Timor-Leste.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), magiging misyon ni Horta sa pagbisita sa Pilipinas ang pagpapalakas sa kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng political, technical, edukasyon at economic partnerships.

Masesentro ang state visit ni Horta sa pakikipagpulong sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Justice (DOJ), Department of Science and Techno­logy at Department of Social Welfare and Development.

Walang binanggit kung may kinalaman ang nakatakdang pakikipagpulong ni Horta sa mga opisyal ng DOJ sa isyu ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na ngayon ay nagtatago sa Timor Leste matapos idiin na mastermind umano sa pagpatay kay dating Negros Oriental governor Roel Degamo.

(Aileen Taliping)

