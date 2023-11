Sey mo Bong? Lani pamatay pa rin ang alindog

Pahinga muna si Congresswoman Lani Mercado sa mga formal outfit na araw-araw niyang suot sa opisina ng Kongreso.

Sinamantala nga ng misis ni Senator Bong Revilla ang mahabang bakasyon, para mag-aliw-aliw rin, dahil di ba nga, matindi rin ang pinagdaanan niyang trabaho, na sinabay pa ang preparasyon sa birthday ni Bong last September, na talagang hands on siya sa lahat ng ganap.

Anyway, ang dami ngang naaliw sa Instagram story ni Lani, na kasama ang anak na si Gianna.

“Enjoying the beach with my beautiful daughter Gianni!” caption ni Lani.

Pero sa photo, na 1-piece black swimsuit, hindi maitatanggi na bongga pa rin ang hubog ng katawan ni Lani, ha! Na proportion pa rin talaga, at kering-keri pa talagang ipagyabang.

Naku, sure ako na nadoble na naman ang paghanga ni Sen. Bong kay Lani, lalo na ngayong walang kupas, lantad pa rin ang kaseksihan niya, ha!

Sabi nga, pamatay pa rin ang alindog ni Lani, na matagal na ngang hindi naiispatan ng mga netizen.

Bongga! (Dondon Sermino)