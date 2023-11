Samboy De Leon, TNT Triple Giga puntriya ika-4 na titulo

MISYON ng TNT ang record fourth-straight weekly championship sa siklab ng Leg 4 ng Philippine Basketball Association 3×3 Season 3 Second Conference ngayong Lunes sa Ayala Malls Manila Bay sa Parañaque.

Inilagay ni coach Mau Belen sa reserved list si top gun Almond Vosotros, sasandal ang Triple Giga kina Samboy de Leon, Ping Exciminiano, Gryann Mendoza at Chester Saldua.

Wala pang team sa 3-a-side na nagtuhog ng apat na sunod na leg wins.

Sa tatlong sunod na titulo, nakaipon na ang TNT ng P300K – huli nang itaob ang Cavitex Braves 21-12 noong isang linggo.

Ipaparada ng Braves, two-time losers na sa Triple Giga sa finals, sina leading scorer Jorey Napoles, Tonino Gonzaga, Kenneth Ighalo at Bong Galanza.

Pahiyang sa small-ball ang third-placer noong nakaraang leg na Meralco kina Reymar Caduyac, Joseph Sedurifa, Jeff Manday at JJ Manlangit.

Nag-adjust din sa lineup ang Blackwater Smooth Razor kina Rey Publico, Hubert Cani, Ralph Deles at Daniel Bayla, gayundin ang guest team MCFASolver kina Raphael Banal, Brandon Ramirez, Terrence Tumalip at Yutien Andrada.

Nasa Pool A ang Triple Giga, Terrafirma at Blackwater. Sa Pool B ang Cavitex, Purefoods, NorthPort at San Miguel Beer, bubuo sa Pool C ang Bolts, Pioneer Elastoseal, MCFASolver at Barangay Ginebra San Miguel.

(Vladi Eduarte)