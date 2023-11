Rey Remogat, Red Warriors muling pinaamo Tamaraws

Nagpakawala ng matitinding tikada sa bawat sulok ng court si Rey Remogat upang tablahan ang career-high 34 points para itaob uli ng University of the East Red Warriors ang Far Eastern University, 87-86, 86th UAAP men’s basketball tournament 2nd round elims Lingo ng gabi sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Binuslo ang 10-of-19 sa shooting , kasama ang 6-of-11 sa three-points at 8-of-10 sa freethrow area, may 8 assists, 6 rebounds, at 3 steals pa ang second-year guard para takpan ang 7 turnovers, hinmatid ang Red Warriors sa 4-6 kartada para bmagkatsansa sa Final 4.

Kabuhol ng Recto-based hoopsters ang defending champion Ateneo De Manila University sa ikalimang pwesto sa nalalabing apat na laro sa second round, bagsak ang Tamaraws sa 3-7 para magbabu na sa semifinals.

Ito ang ikalawang sunod na panalo ng UE sa yugtong ito pagkaraan nang sa kulelat na University of Santo Tomas at mabuhayan sa semis sa likod ng ng Adamson University na may 5-5.

“Nakatulong nang malaki yung panalo namin last time kasi gusto naming magkaroon ng winning streak at eager kaming makapasok sa F4,” pahayag ni Remogat, na ginawang inspirasyon ang kakulangan ng manlalaro ng team.

Wala sa UE ang na-injured na sina Gjerard Wilson, Allen Maglupay at Devin Fikes. “Yung pagkawala ng mga teammate ko ginawa kong motivation, kase nawalan kami ng piyesa sa pagkawala nila kaya inaalay namin yung game na ito sa kanila.” (Gerard Arce)