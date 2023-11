Regie Suganob dinispatsa Venezuelan via ‘UD’ win

Ginulpi ni Regie Suganob si Venezuelan Ronald Chacon upang ibulsa ang unanimous decision win at mapasakamay ang bakanteng World Boxing Organization light-flyweight title nitong Sabado ng gabi sa Kumong Bol-Anon XII main event sa Bohol Wisdom School Gymnasium sa Tagbilaran.

Pinaulanan ng Pinoy boxer mula sa kalapit na Dauis, Bohol nang matutulis na upak ang dayuhan upang mapatumba sa round four tungo sa pag-ayon ng mga hurado sa dalawang 119-108 nina Edward Ligas at Martino Redona, at 120-107 ni Neil Papas sa tagumpay niya.

Pabawi ito ng 26-anyos na Boholano sa masaklap na talo kay dating International Boxing Federation 108-pound titlist African Sivenathi Nonthshinga sa UD rin noong Hulyo 2 sa East London sa South Africa.

Angat din siya sa 14-1 (won-lost) kasama ang apat na knockout. Kasalukuyang nasa ikapitong pwesto sa IBF ranking at ika-14 sa World Boxing Council si Suganob.

Nalasap ni Chacon ang 30-3-1, 22KOs sa panibagong pagkatalo para matapos ang two-fight winning streak.

Binulsa naman ni Christian Balunan ng Mandaue City-based Villamor Boxing Gym ang WBO-Asia-Pacific Youth minimumweight nang idemolis si Thai Adetip Maungchaoren sa third round.

(Gerard Arce)