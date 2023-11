RCU tagumpay

PINAGHARIAN ni International Master Joel Pimentel ang katatapos na Rising Chess Unlimited (RCU) tournament sa Bazaar Place 2nd Floor ng Limketkai Center sa Cagayan de Oro City.

Nanguna na rin sa Asenso Misamis Occidental National Open Chess Tournament noong Hulyo, muling nagbida ang ang 30-anyos na top-seed na may 2403 local rapid rating sa 150 kalahok sa individual open category.

Sumali rin sina Cagayan de Oro-based Fide Master Ellan Asuela, kapwa Bacolodnon FM Nelson Villanueva at Iligan City FM Victor Lluch, kasama ang ilan pang mahuhusay na National Masters, Arena Grandmasters at Arena Fide Masters sa bansa.

Humigit-kumulang 100 bata rin ang nakipagkumpitensya para sa championship trophy, cash prizes at medals sa elementary category ng day-long rapid tourney na may time control na 12 minuto at 6 na segundong pagtaas.

Kasama ni AGM Rey Urbiztondo, punong tagapag-organisa ng RCU at naglakbay pa mula Misamis Occidental, para sa pagsagawa ng ceremonial rites sina Golden Chess Friends founding head Benoni Wabe, Misamis Oriental Board Member Gerardo ‘Boboy’ Sabal, at Provincial Sports Development Office in-charge Reynand Fuentes.

Si Engr. Urbiztondo rin ang organizer sa 1st Governor Henry S. Oaminal 8-in-1 Chess Festival sa Nob. 10-12 sa Ozamis City Auditorium sa Misamis Occidental kung saan si Hall of Famer at Asia’s First Grandmaster Eugene Torre ang panauhing pandangal.

Ang matagal kong ka teammate sa World Chess Olympiad na si Torre ay nagdiwang din ng kanyang ika-72 na kaarawan nitong.

Naging matagumpay ang FIDE Rated Standard Chess Tournament sa Tarlac City nitong weekend kung saan si FM Christopher Castellano ang ilan sa mga batikang woodpushers na naimbitahang lumahok ni chess organizer Henry Calacday.

Ito ay isinagawa bilang bahagi ng pagdaraos 23rd Anniversary ng Magic Star Mall sa Tarlac City sa pakikipagtulungan ng Jaysons Bihon, Dentista Co, Mayummy Noodles House, Double AA House of Cockers, Solaris 88 Hotel at Aslag Eagles Club.