Problema ni Kim buking ni Angelica

May pahabol na pasabog si Kim Chiu sa birthday ng tinuturing niyang best friend na si Angelica Panganiban.

November 4 ang birthday ni Angelica, at ngayong November 5 lang nagpaandar si Kim sa kanyang Instagram ng madramang mensahe niya para sa aktres.

“Happy birthday, momsy @iamangelicap, never ko na-imagine na magiging kaibigan ko ang isang Angelica Panganiban. Thank you for being a great friend to me, napag-usapan nga natin kahapon, without even saying alam mo lahat ng nangyayari sa buhay ko.

“Thank you, moms for always being there for me and sa buhay kailangan mo ng kaibigan na totoo sa’yo wala nang pabulaklak basta ‘yun na ‘yun!

“We may not see each other often, pero thank you dahil alam ko lagi kang anjan para sakin. Suwerte ako na may kaibigan ako tulad mo and momsy @bela. I love you so much momsy! Super happy ako sa nangyayari sa life mo! Deserve mo lahat ng meron ka ngayon.

“Excited na ako sa susunod na mga buwan para sayo! Looking forward ng malala!! Happy birthday, moms! More happiness, more blessings, more bondingssz, and shempre good health! Love you sooo sooo much! Thank you @gregg_homan and Bean for making my momsy complete!” sey ni Kim.

Oh, di ba? Sa showbiz, hindi rin totoo na wala kang makikitang tunay na kaibigan, ha! Na lahat ay kakumpitensiya ang tingin sa isa’t isa.

At sana nga ay pang-forever na ang friendship nila, hanggang pare-pareho na silang magka-apo. Bongga!

Anyway, patuloy sa pamamayagpag ang ‘Linlang’ nina Kim, Paulo Avelino, JM de Guzman, Kaila Estrada, Maricel Soriano, ha!

Imagine, number one sila sa walong bansa, ha!

Winner!

(Dondon Sermino)