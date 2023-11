Para kay Regine, mga faney willing isakripisyo shopping money

Nakakaaliw ang fans ni Regine Velasquez-Alcasid. Super active sila sa social media, ha!

Sa latest post kasi ng Asia’s Songbird sa kanyang Instagram ay tinanong niya ang kanyang followers at subscribers kung may ticket na ba ang mga ito ng upcoming concert niya?

Post ni Regine, “Mga bakla ano na may tickets na ba kayo??!!! REGINE ROCKS na getching na ng tickets!!!!!”

Ang nakakaloka, sumasagot ang mga faney.

As in parang kausap lang nila ng personal ang misis ni Ogie Alcasid.

Karamihan sa kanila ay nagkomento sa post na nakabili na sila ng ticket kahit ang mahal-mahal daw.

Tsika pa nila, basta Regine buy agad sila kahit na maubos pa ang iniipong pera for Christmas. Nabawasan raw ‘yung pang-Christmas shopping nila. Kaloka.

Mahal na reyna talaga ang tingin kay Regine ng kanyang fanatics kaya willing sila suportahan at samahan ito sa lahat ng gagawing concert mereseng magtipid sila para mapag-ipunan ang ticket.

Tulad nga ni Regine at super excited na rin ang fans sa ‘Regine Rocks’ on November 25 sa SM MOA Arena at sa ‘Meet & Greet’ on November 27 sa Samsung Performing Arts Theatre.

(Ogie Narvaez Rodriguez)