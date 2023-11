Hinimok ng Philippine Tobacco Growers Association (PTGA) at National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperatives (NAFTAC), ang Senado na agad na ipasa ang Senate Bill 2432 o ang “Anti-Agricultural Economic Sabotage Act” na itinataguyod. ni Senador Cynthia A. Villar.

Sinabi ni PTGA president Saturnino Distor, ang lahat ng industriya ng agrikultura ay dapat pantay na protektahan dahil ang talamak na smuggling ay patuloy na matinding banta sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka.

Idinagdag niya na ang industriya ng tabako ay mahalaga sa seguridad ng pagkain dahil nagsasaka rin sila ng palay, mais, at iba pang pangunahing pananim.

“Milyong-milyong Pilipino ang nakadepende sa industriya ng tabako para sa dagdag na kita at iba. Ito po ay nagtatawid sa aming pamilya habang hinihintay ang panahon ng pagtanim ng mais at palay. Ang tuluyang pagpuslit at pagbenta ng iligal ng sigarilyo ay nakakasira sa kinabubuhay naming magsasaka,” giit ni Distor.

Sa pagbanggit sa kamakailang pag-aaral na isinagawa ng University of Asia and the Pacific, sinabi ni NAFTAC Chairman Bernard Vicente na 17% o halos isa sa limang sigarilyo na ibinebenta sa bansa ay nagmumula sa mga iligal na mapagkukunan.

“Unti-unti kaming pinapatay ng salot na dulot ng iligal na sigarilyo. Kami po ay nakikiisa sa iba pang sangay ng sektor ng agrikultura sa panawagang ipasa na ng Senado ang bill. Kami po sa industriya ng tabako ay makikinabang sapagkat mababawasan na ang pagpupuslit at pagbenta ng iligal na tabako,” pahayag ni Vicente.

Sa kanyang privilege speech para i-sponsor ang Bill, binanggit ni Senator Villar ang impormasyon mula sa Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), ang gobyerno ng Pilipinas ay nawawalan ng hindi bababa sa P200 bilyon na kita taun-taon dahil sa smuggling.

Binigyang-diin din niya na kasama sa panukalang batas ang mga hakbang laban sa smuggling ng tabako, kung saan ay humigit-kumulang P25 bilyon ang nawawala mula sa excise taxes lamang.

Sa ilalim ng iminungkahing batas ni Sen. Villar, ang mga smuggling, hoarding, profiteering at cartel ng mga produktong agrikultura ay ituturing na act of economic sabotage na isang non-bailable offense.

Nagpahayag nnaman ng pagkadismaya ang PTGA at NAFTAC sa pagtutol ng ilang grupo laban sa panukalang batas.

Noong 2022, ang excise tax ng tabako ay bumaba sa P160 bilyon, mas mababa sa P176 bilyon noong nakaraang taon.