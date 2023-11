Panay ang iwas: Ruffa ayaw sumawsaw sa isyung Richard-Sarah

Naaliw talaga ako sa tsikahan namin kahapon ni Ruffa Gutierrez.

Naikuwento nga namin sa kanya ang pangungulit sa akin ng ibang mga kalahi nina ‘Marites’ at ‘Marisol’ tungkol sa isyung may problema sa pagsasama nina Richard Gutierrez, Sarah Lahbati.

Sabi lang ni Ruffa, wala raw nangungulit, nagtatanong sa kanya at busy siya sa taping ng ‘Can’t Buy Me Love’ teleserye niya with Donny Pangilinan, Belle Mariano.

Napansin ko rin na panay ang iwas niya sa isyung ‘yon at biglang napunta sa trending na pagki-kiss sa kanya ni Herbert ‘Bistek’ Bautista ang topic ng tsikahan namin.

In fairness, ayaw sumawsaw ni Ruffa sa mga kuwentong naglalabasan na may problema sa pagsasama nina Richard, Sarah, ha!

Kumbaga, she’s not adding fuel to the fire.

Mas maganda nga naman na tahimik lang siya.

Na kung sakaling may gustong maglinaw sa isyung ‘yon ay better na sina Richard, Sarah mismo.

So sa mga ‘Marites’ at ‘Marisol’, take the cue from Ruffa at manahimik na rin kayo dahil hindi naman ninyo alam kung ano nga ba ang pinagdaraanan nina Richard, Sarah, ha!

‘Yun lang!