ASAHAN ang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway (NLEX) matapos ang eleksiyon at Undas.

Ayon sa pamunuan ng (NLEX), dapat paghandaan ng mga motorista ang trapiko.

Magiging dagsa rin ang dadaan sa NLEX sa ngayong Lunes, Nobyembre 6, nang madaling-araw.

“Plan your trips accordingly and drive safely,” paalala ng NLEX.

Marami ang nagsiuwi sa kani-kanilang probinsya dahil sa long weekend dulot ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections at Undas.

(Raymark Patriarca)