MJ Perez, National University dehins maawat sa badminton

STANDING

TEAM W L

x- NU 4 0

x- UP 3 1

x- ADMU 3 1

UST 1 3

DLSU 1 3

ADU 0 4

Mga laro sa Miyerkoles

(Centro Atletico)

8 am – NU vs ADMU (M)

8 am – UP vs ADU (M)

8 am – UST vs DLSU (M)

1 pm – ADMU vs UP (W)

1 pm – NU vs ADU (W)

1 pm – DLSU vs UST (W)

KIPKIP pa rin ng National University ang unbeaten streak na umabot na sa 60 nang buhatin ni rookie MJ Perez ang Bulldogs na sakmalin ang University of the Philippines, 3-2, sa 86th UAAP men’s badminton tournament elims Linggo sa Centro Atletico Badminton Center sa Cubao, Quezon City.

Tinakasan ni Perez sa dikdikang second set ang kapwa rookie na si Johann Abinales sa ikalawang laro para makuha ang 21-9, 26-24 para sa ikaapat na sunod na panalo ng Bulldogs sa salpukan ng mga nasa semifinals nang magkalaban.

“Happy ako kasi hindi ko in-expect na magpe-perform ‘yung rookie ko. Masaya ko na nakuha namin ‘yung panalo sa dami ng nangyari,” litanya ni Bustillos-based squad shuttlecockers coach Jaime Llanes.

Ginulantang ni Mark Velasco ng NU si last season Rookie of the Year Jelo Albo para ibigay ang unang talo sa UAAP sa isang kontrobersyal na deciding set sa 21-19, 12-21, 21-19, matapos paburan ng mga hurado si Velasco sa isang tawag, habang sinilat naman ni Kervin Llanes si reigning MVP Solomon Padiz Jr., 17-21, 21-8, 21-13, upang maitabla ang laro sa 2-2.

Napanalunan ng tambalan nina Julius Villabrille at James Villarante ang doubles match kontra kina Micheal Clemente at Abinales, 21-13, 21-16, habang naibigay ang ikalawang doubles match kina Albo at Jason Vanzuela ng UP.

Sunod na makakalaban ng Bulldogs ang Ateneo Blue Eagles sa Miyerkoles para sa rematch ng Finals nung isang taon, matapos bokyain ng Ateneo ang UST Tiger Shuttler, 5-0.

Nanaig din ang De La Salle University kontra Adamson University, 5-0, kung saan nakatakdang makaagaw kontra UST para sa nalalabing Final Four spot, hababang eresbak ang UP laban kulelat na Adamson University para sa huling laro nito sa qualifying round.

(Gerard Arce)