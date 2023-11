Milyon na kinilig! Halik ni Bistek kay Ruffa trending

Nabuhay na naman ang hiling ng mga faney na aminin na nina Ruffa Gutierrez, Herbert ‘Bistek’ Bautista ang relasyon nila na pilit daw nilang inililihim.

Paano ba naman, trending at milyon na ang kinilig sa video ng pag-kiss ni Bistek kay Ruffa, ha!

Although pisngi lang ni Ruffa ang kiniss ni Bistek at sa hudyok pa ‘yon ng kumuha ng video na pabirong iki-kiss sana ng actor-politician at nag-dialogue ng, “Siya na lang (ang i-kiss mo).”

Eh parang iwas na iwas nga kasi sina Ruffa, Bistek na gumawa ng mga ganun in public, pero pinagbigyan ng huli ang hudyok na ‘yon sa kanya, ha!

So nang kausap namin kahapon si Ruffa ay aliw na aliw nga siya dahil pinag-uusapan ang paghalik sa kanya ni Bistek.

“My gosh, trending daw ‘yung video na nag-kiss si Herbert sa akin. My gosh!” sey ni Ruffa.

Pero kahit may ganung biruan nga sila, wala namang sinasabing kahit na ano si Ruffa tungkol sa kahila ni Bistek.

Lalong wala siyang reaksyon sa dialogue ng iba na hindi na nila kailangang umamin dahil ang kiss na ‘yon na raw ang kumpirmasyon sa kanilang relasyon nila.

Sabi nga ni Ruffa, “So funny naman. Hahaha!”

Pero ‘yun nga, naaliw rin si Ruffa na marami ang naka-feel ng good vibes sa pag-kiss sa kanya ni Bistek.

Actually pinanood nga ni Ruffa sa YouTube ang video na ‘yon at napatili siya ng “Grabeee!” dahil simpleng kiss lang ‘yon pero grabeng pinag-uusapan, ha!

Paano pa kaya kung sa lips na mismo ni Ruffa nag-kiss su Bistek?

‘Yun na!

(Jun Lalin)