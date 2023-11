Mclaude Guadaña, Lyceum muling tinagpas ang Kights

SABWATAN sina Mclaude Guadaña at Enoch Valdez sa pag-ahon ng Lyceum of the Philippines University sa 14-point third quarter deficit upang isubsob uli ang defending champion Colegio De San Juan De Letran 85-79.

Kaugnay ito sa pagpapatuloy ng 99th National Collegiate Athletic Association Seniors Basketball Tournament second round eliminations Linggo ng hapon sa Filoil Ecooil Arena sa San Juan.

Kapwa naglista ng tig-18 puntos ang dalawa para patibayin ang tsansa ng Pirates sa Final 4 twice-to-beat edge bukod pa sa balik mag-isa sa tuktok sa 10-3 (won-lost) kartada.

Kinumpleto ni Guadaña ang kinang sa 3 assist, tig-1 rebound at steal para tanghaling best player of the game. Naka-9 rebs. at 3 asts. pa si Valdez.

Umiskor pa si John Bravo ng 17 para sa LPU na sinalya ang biktima sa 1-12, na talsik na sa next round.

Bitin ang angas na 24 markers ni Vince Cuajao sa CSJL, maging ang 20 sinalpak din ni Kobe Monjoe sa kabiguang takpan ang pagkawala nina Kurt Reyson at Paolo Javillonar.

(Gerard Arce)