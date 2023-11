Maymay may pinagdaraanan, humiling ng dasa

Marami ang nag-alala kay Maymay dahil sa post niya na tila ba ay may pinagdaraanan.

Sa post niya kasi X (dating Twitter) app, sinabi ni Maymay na hindi na siya makakapag-perform sa concert nina Rox Santos at Jade Riccio.

“Dahil sa ‘di inaasahang pangyayari, I am sad to annouce po na ‘di ako makaka-attend sa concert po ni Sir @roxsantos at ni Ms. Jade. Sa ngayon kailangan ko ang inyong pag unawa at dasal para sa’kin at sa mga mahal ko sa buhay, maraming salamat po,” post ni Maymay.

Pero wala naman daw dapat ipag-alala sa kanya.

“Pero ‘wag po kayong mag-alala everyday is tsada day kaya treasure every moment po with our loved ones.”

Isa pa naman siya sa mga inaabangang guest artists sa 15th anniversary concert na ‘RoX5antos’.

Matatandaang si Rox ang producer ng phenomenal song ni Maymay na ‘Amakabogera’.

“I fully understand you @maymayentrata07 sending my love and prayers for you and your family,” ang reply ni Rox kay Maymay.

Samantala, bumuhos ng touching messages at prayers ang post ni Maymay.

Tunay ngang maraming nagmamahal sa Amakabogerang si Maymay.

Bonggels!