May mga pumuri’t bumakbak! Nanay ni Anne grabe kaseksihan

Winalis si Anne Curtis ng mismong ina dahil sa pasabog na TikTok dance video na pinost ni Mommy Carmen Curtis-Smith sa kanyang Instagram wall.

Nagpapakita kasi sa post ni Mommy Carmen ang malakasang body figure niya na batang-bata ang dating kumpara sa kanyang tunay na edad.

Mapapanood ang nanay ni Anne na sumasayaw sa isang viral dance music at nakasulat sa subtitle ang, “Viral dance daw try natin…Love it.”

Sa post ay parang nasa 30s lang ang nanay ni Anne sa suot niyang red ‘pekpek’ shorts at long sleeves black top.

Hindi nagpaawat sa kanyang suot na sapatos ang nanay ni Anne, na nag-ala Julia Roberts sa ‘Pretty Woman’ sa pa-red over the knee high boots.

Super giling din si Mommy Carmen na animo’y member ng Sexbomb o Mocha Girls.

Sa edad ni Mommy Carmen ay hubog na hubog pa rin ang pigura ng nanay ni Anne na walang bahid ng manas o ‘laglag’ na balat.

Inuulan ng papuri si Mommy Carmen at mababasa sa reactions ng mga netizen na mas sexy pa ang ina compared to Anne.

Pero syempre, naalibadbaran din ang iba na hindi aprubado ang suot at paggiling ni Mommy Carmen sa kanyang edad.

Sey ni @modernsquid, “Omg… I have a big respect for Anne.. i’d rather not comment.” Sabi naman ni @iamwhoiam, “Ayaw ko nlang mag comment.”

Dagdag ni @manette101, “Iba si Anne, syempre mas simple. Si Anne classy.”

(Rey Pumaloy)