LF:Maayos na online booking sa sea travel

Nakabalik na ba ang lahat sa kani-kanilang tahanan?

Palagay ko naman ay marami ang sasagot ng oo sa mga bumiyahe na makakabasa nito dahil natapos na rin ang mahaba-haba pero bungi-bungi na bakasyon ng mga nagtatrabaho dahil sa nakalipas na BSKE at Undas.

Pero marami din sigurong sasang-ayon kapag binuksan ko ang topic tungkol sa pagkaimbiyerna ng mga gumala o umuwi sa kanilang mga probinsiya na kumuha ng tiket ng eroplano o roro via online booking.

Sa eroplano nga lamang ay pumutok ang butsi ng isang sikat na personalidad nang mawalan siya ng upuan sa PAL sa kabilang ng naunang kumpirmasyon nito.

Sa roro ay halos ganito rin ang naging situwasyon partikular na sa mga nagbook para sa biyahe bago ang BSKE sa Montenegro Lines mula Port of Batangas patungo sa bayan ng Odiongan, Romblon.

May mga bumili kasi ng tiket via online booking nagreklamo sa pamamagitan ng social media matapos na hindi sila paakyatin sa barko sa Port of Batangas at mas bigyan ng prayoridad ang mga bumibili ng tiket sa mismong terminal sa mismong araw ng biyahe.

Hindi malinaw kung hindi talaga nakasama sa biyahe ang nagreklamo sa social media pero ang sigurado ay nagdulot ng malaking abala sa mga pasahero ang nabanggit na pinairal na sistema.

Ang online ticketing ay isang uri ng sistema para sana maging maayos ang pagpasok ng mga pasahero sa mga departure terminals dahil maiiwasan ang mahabang pila sa mga ticketing booths ng mga barko sa mga pantalan.

Pero kung ganito ang mangyayari, dapat siguro i-improve ng mga shipping companies ang kanilang sistema para hindi naman maabala at maperhuwisyo ang mga pasahero.

Dapat sigurong paghiwalayin nila ang booth para sa mga advance na kumuha ng ticket via online at ang mga pasaherong sa mismong araw pa lamang ng biyahe kukuha nito.

Bigyan ng priority ang mga kumuha online sa pag-isyu ng boarding pass dahil wala naman itong pinagkaiba sa sistemang first come-first serve basis.

Klaruhin din ang accomodation ng mga senior citizen at mga PWD at siguraduhing sa double decker na bunkbed ay sa ilalim sila mapupuwesto.

At higit sa lahat, kapag nakuha na ang full passenger capacity ng barkong bibiyahe ay dapat na huwag nang mag-isyu ng ticket sa mga pantalan pero gumawa ng listahan para sa mga gustong maging wait-listed passengers upang sakali mang may hindi dumating sa mga unang nagbook ay mabigyan sila ng tsana na makasakay.

Mahalaga ring maipakalat sa publiko ang tamang sistema ng online ticketing kaya dapat na magkumahog na ang shipping lines na ipaalam ito sa pamamagitan ng social media at lahat ng paraan upang maintindihan ng mga mananakay.

Sa ngayon medyo balik na sa normal o kalamadong situwasyon ang mga pantalan pero ilang tulog na uli lamang at papasok na ang panahon ng Kapaskuhan kaya sana ay huwag nang maulit ang mga ganitong eksena sa mga pantalan.

Malakas na ang internet sa Pilipinas, sana ay gamitin ito ng mga shipping lines para sa maginhawang paglalakbay ng kanilang mga pasahero.