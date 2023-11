Walang ibang dapat na sisihin sa pagkamatay ng mga kabataang na-recruit ng NPA at isinalang sa mga combat operations kundi ang grupong kinabibilangan ni ACT partylist Representative France Castro.

Si Castro at ang iba pang kasama nito sa Makabayan Bloc sa Kongreso, ayon kay National Youth Commission (NYC) chairman Undersecretary Ronald Gian Carlo Cardema, ang dapat sisihin sa mga namatay na mga estudyante at mga out-of-school youths na nalinlang ng New People’s Army (NPA).

Ayon pa kay Cardema, ito ang nilalaman ng mga intelligence report na ibinigay sa kanya ng AFP (Armed Forces of the Philippines) at PNP (Philippine National Police). Sinabi ito ni Cardema sa virtual press conference ng Integrated Communications Office Center (ICOC), ang media bureau ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) pinamumunuan ni Director Joel Sy Egco.

Ibinunyag ito ni Cardema laban kay Castro at kanyang mga kasama nang tanungin ang NYC lider kung ano ang kanyang posisyon sa pagsasampa ni Castro ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtatangka raw sa buhay ng mambabatas.

“Alam naman natin na sila ang mga makakaliwang grupo na connected sa CPP (Communist Party of the Philippines)-NPA,” ang sabi ni Cardema.

Ipinaalala pa ni Cardema na sa isang House plenary hearing, isiniwalat sa isang video ng kanyang kapatid na si Duterte Youth partylist Rep. Dixie Mae Cardema, ang pagkamatay ng halos limangpung kabataan sa mga engkwentro ng NPA sa tropa ng pamahalaan.

Hinamon ng kanyang kapatid sina Castro at dalawa pang miyembro ng Makabayan Bloc na Gabriela at Kabataan partylist na magkomento sa video. Ngunit nagsawalang kibo lamang ang mga ito.

“Tapos nung nagsalita ang aking kapatid na si Congresswoman Cardema sa Kongreso, pinakita niya sa plenaryo ‘yung 50 napatay na kabataan as NPA at kung anong chapter nila – Kabataan partylist, Tuguegarao Chapter at Gabriela Youth Taft Chapter,” sabi ni Cardema.

Ang tatlong “Makabayan bloc” members aniya ay natememe at pinilit na huwag nang sumali sa diskusyon.

“Why can’t they ask? They know it’s true. Those NPA children who died were actually their members,” paliwanag pa ni Cardema.

Dagdag pa niya maging si Vice President Sara Duterte ay laging nagbibilin sa kanya na tumulong ang NYC na huwag ma-recruit ang ating mga kabataan ng mga front organizations gaya ng ACT, Gabriela, Kabataan, Bayan Muna, Karapatan atbp.

“Ilayo natin itong mga impluwensya ng makakaliwang guro na pumupunta at nanghihikayat ng mga estudyante. Ilayo natin ang kanilang impluwensya para ang mga learners natin ay makatutok sa kanilang subjects at makatutok towards becoming responsible citizens of this country,” sabi pa ni Cardema.