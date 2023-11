KC madamdamin mensahe sa ama

Hindi rnagpakabog si KC Concepcion na batiin ang daddy niyang si Gabby Concepcion sa mismong birthday ng aktor. November 5 ang birthday ni Gabby at 59 na siya, ha!

Heto nga ang kabog na kabog na birthday message ni KC kay Gabo:

“To my sweet and handsome father @concepciongabby, happy happy birthday to you! Thank you for putting a smile on my face, and I hope my sisters and I do the same for you, all the days of your life. I love you 3x a day… and more! To a fulfilling, fun and fruitful year ahead, Papa! Happy birthday to you! @concepciongabby!” sey ni KC.

Oh, ‘di ba? Feel na feel mo ang pagmamahal ni KC sa kanyang ama, kahit nga matagal silang hindi nagkita.

Ramdam na ramdam mo ang kabaitan ni KC, at sana nga ay gayahin siya ng iba, na kahit hindi nakasama ang kanilang mga ama, hindi nawala ang pagmamahal.

Anyway, isa pa sa bonggang ganap sa buhay ni KC ay ang nalalapit na showing ng movie niyang ‘Asian Persuasion’.

“Living alone in New York last year to film a @sagaftra Hollywood indie easily became one of the highlights of my life as an actor. Sharing the official trailer for our humble offering.

“Here’s @asianpersuasionfilm as I play the role of Avery. Malapit na siya ipalabas sa Pilipinas! Maghanda kayo English to! Haha Rated PG,” sabi ni KC.

Well, wish ko na suportahan ng mga fan ang movie na ito ni KC, na may premiere night sa SM Megamall sa November 27, at showing na sa November 29, sa Pilipinas, pati na sa Guam, at ibang bahagi ng Amerika. Ipalalabas din ito sa New York (limited theatrical release) sa December 8-14.

Ang ‘Asian Persuasion’ ay prodyus at dinirek ni 3-time Tony and Grammy winning producer and first time feature film director, Jhett Tolentino.

And in fairness, ang daming nag-commit kay KC na panonoorin nila ang movie niya, ha!