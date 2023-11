Karl-Anthony Towns iniratsada ang Timberwolves vs Utah Jazz

IKINALAT ni Karl-Anthony Towns ang 15 sa kanyang 25 points sa third quarter at pinatahimik ng Minnesota Timberwolves ang dumayong Utah Jazz 123-95 sa 78th NBA regular season game Sabado ng gabi.

Namuno ang 31 points ni Anthony Edwards sa Wolves, may 11 points, 10 rebounds si Rudy Gobert laban sa dating team – pang-apat niyang double-double sa first five games ng season sa Target Center sa Minneapolis.

Nilista ni Edwards ang 19 markers niya sa first half, dinagdagan ng 12 sa 31-18 fourth quarter ng Minnesota (3-2).

Binitbit ng 22 points (4/11 sa 3s), 8 rebounds ni Lauri Markkanen ang Jazz (2-5). Nag-ambag ng tig-14 points sina Talen Horton-Tucker at John Collins, pero 5/14 lang sa field si Jordan Clarkson tungo sa 10 points.

Binasag ng dalawang 3s ni Towns at isa pa ni Mike Conley ang 66-66 deadlock sa third quarter. Kumana ng 15-2 run ang Minnesota para pabukahin sa 88-74.

Nagbaon ng isa pang tres si Edwards sa bukana ng fourth na sinundan ng isa pang basket ni Conley 100-79. Hindi na nakapalag ang Utah.

(Vladi Eduarte)