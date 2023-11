Kapakanan ng mga OFW ang una

Patuloy ang nagaganap na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Libu-libo na ang namatay, libu-libo rin ang sugatan sa magkabilang panig.

May epekto rin itong digmaan sa iba’t ibang panig ng mundo partikular sa mga kapwa nating Filipino kung saan apat nang kababayan nating mga overseas Filipino workers (OFWs) ang nagbuwis ng buhay habang ang iba’y nawalan ng hanapbuhay at nagsiuwiang may trauma.

Kaya isang magandang balita para sa atin na nabuksan na ang Rafah Crossing kung saan makakadaan ang mga kababayan nating naipit sa Gaza.

Umaasa tayo, habang binabasa ninyo ang ating kolum ngayon, na karamihan sa ating mga kababayan, di man lahat, na naipit sa Gaza Strip ay makalikas at makatawid na sa Rafah Crossing.

Matapos ang tatlong linggong pag-apela ng mga global leader sa pangunguna ni United States (US) President Joe Biden at international organizations gaya ng United Nations (UN), binuksan ang Rafah Crossing nitong Nov. 1 sa ilalim ng Qatar-brokered agreement.

Pinayagan ang inisyal na 500 sugatang Palestino, mga dual citizen at foreign nationals na makadaan dito. Nitong nakaraang Sabado, kabilang sa unang batch na nakalabas ng Gaza patungong Egypt ang dalawang Pinoy doctors na miyembro ng international organization na Doctors Without Borders.

May 134 pang kababayan ang sinasabing patuloy na naiipit sa Gaza Strip, kung saan nasa 115 ang desididong makauwi ng Pilipinas. Umaasa tayong ligtas din silang lahat na makakatawid papuntang Egypt.

Limitado lamang ang mga refugees na papayagan sa Rafah Crossing kaya umaasa rin tayong gagawin ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang lahat para dalhin sa kaligtasan ang ating mga kababayan na naipit sa Israeli-Palestinian conflict.

Ang Rafah Crossing ay tanging border opening sa south ng Gaza Strip, ang Palestinian territory na may 2 milyong katao, at nasa pagitan ng Egypt, Israel at Mediterranean Sea. Ang isa pang Palestinian territory ang West Bank na nasa border naman ng Jordan.

Nananawagan din tayo sa DFA na i-extend na ang lahat ng tulong sa mga OFWs na nasa West Bank at sa kapitbahay nitong Lebanon.

Idineklara na ng DFA sa Alert Level 3 o voluntary evacuation ng mga Pinoy sa southern border ng Lebanon upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa gitna ng laban sa pagitan ng Israeli soldiers at ng terrorist group na Hezbollah.

May 800 Pinoy sa southern Lebanon, ayon sa ating embahada sa Beirut na mayroon namang 17,000 OFWs. Sa ngayon, nasa 165 Filipinos ang nag-aantay ng repatriation sa Lebanon dahil sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, na kilalang kaalyado ng Hamas.

Ang labanan sa pagitan ng Israel Defense Forces (IDF) at Palestinian militants ay umabot na sa West Bank kung saan may 20 Pinoy ang nagpasabi na sa DFA ng kanilang kagustuhang makauwi na ng Pilipinas.

Sa isinusulong na repatriation hindi lamang sa mga Pinoy sa Gaza kundi OFWs sa Israel, Lebanon at West Bank, nananawagan tayo sa Department of Migrant Workers (DMW), Department of Labor and Employment (DOLE), at Department of Social Welfare and Development (DSWD) na itodo na ang pagkilos para sa reintegration at assistance plan na ipinag-utos ni Pangulong Marcos.

Utos po ng Pangulo sa DOLE at DMW na hanapan ng mga livelihood opportunities ang mga OFW na mula Gaza at Israel kapag nakauwi na ang mga ito sa Pilipinas. Hindi natatapos sa pagpapauwi sa ating mga kababayan ang trabaho ng mga ahensyang ito ng gobyerno. Kailangan ng mga repatriated Pinoys ng kapalit na trabaho sa ibang bansa man o dito mismo sa Pinas.

Maaring matulungan ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ang mga nagsiuwing OFWs at mabigyan sila ng trabaho dito sa Pilipinas o ibang pagkakakitaan kung wala na silang balak umalis pa.

Ang ating pong pamahalaan ay determinadong asistehan ang mga kababayan nating OFWs hindi lamang sa mga lugar na inabot ng kaguluhan kundi kahit saan man sila naroon. Tulad na lamang nitong mga kababayan nating seaman, tinutulungan natin sila para mas magkaroon ng dagdag proteksyon anuman ang barkong kanilang sinasakyan—foreign-flagged ship man o Philippine-registered vessels na may international operations.

Ako po ay isa sa mga pangunahing may akda ng panukala sa Kamara de Representantes sa Magna Carta para sa seafarers natin. Pero inaantay pa natin ang Senado na umaksyon sa counterpart measure nito para bigyan ng dagdag kapangyarihan ang DMW at iba pang ahensya upang protektahan ang ating 700,000 seafarers sa buong mundo.

Hiling din namin na sana’y matapos na at huwag nang tumagal pa ang kaguluhan sa Gaza upang wala nang madamay pang kababayan. -30-