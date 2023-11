Kahit dalawa pelikula sa MMFF: Piolo raraket muna abroad

Lumipad na nitong Linggo ng umaga si Piolo Pascual patungong Anchorage, Alaska para sa kanyang ‘The Ultimate Heartthrob’ Concert Tour in US and Canada.

Nang makausap nga namin siya sa black carpet ng ‘Opulence Ball’ ay excited niyang kinuwento sa amin na parang break niya sa kanyang hectic schedule ang pagdalo sa Halloween event ni Raymond Gutierrez.

After kasi ng sold out concert niya noong October 20 sa Newport Performing Arts Theatre in Newport World Resorts Manila ay naging busy na siya sa preparation for his concert abroad.

Biniro nga namin si Piolo na raraket pa siya bago maging busy sa pagpo-promote ng hindi lang isa kundi dalawang pelikula niya sa 49th Metro Manila Film Festival.

Natawa lang si Papa P at nagsabing suportahan siya sa kanyang pelikulang ‘Mallari’ na kung saan siya ang bida. Kasama rin siya sa ‘GomBurZa’. Parehong pari ang role ni Piolo sa dalawang pelikula.

Kung ang ibang artista na may entry sa MMFF ay aligagang-aligaga na sa pagpo-promote ng kani-kanilang pelikula, si Piolo ay magko-concert muna. Limang concerts din ang gagawin niya sa iba’t ibang lugar.

Mauuna na rito ang concert niya sa Anchorage, Alaska then sa November 10 ay nasa Calgary, Canada siya at the following day naman sa Saskatoon. November 18 siya magko-concert sa Jacksonville, Florida at last leg niya sa Columbus, Ohio.

Bongga!

Pagbalik niya raw sa ‘Pinas ay siguradong magiging super busy na siya sa pagpo-promote ng kanyang horror movie sa MMFF.

And speaking of ‘Opulence Ball’, nang tinanong ko kung sino ang inspiration ng costume niya, “Si Raymond Gutierrez ang inspiration ko,” sagot ni Papa P sabay turo kay Raymond na katabi niya at biglang tawa!