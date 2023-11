June Mar Fajardo isinukbit ika-7 Most Valuable Player

MAY dagdag na naman sa record nang anim na koleksiyon ng MVP trophies ni June Mar Fajardo.

Sinikwat ng San Miguel Beer big man ang pampito niyang Most Valuable Player award sa Season 47 Leo Awards sa opening day ng 2023-24 calendar year nitong Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Mahirap nang basagin ang record ni Abai.

“Napaka-importante sa akin ‘to kasi galing ako sa injury, hindi ko nga alam nu’n kung makakapaglaro pa ako,” anang 6-foot-10 Cebuano.

Bago ang 2020 season, nabalian ng kaliwang alulod sa ensayo ni Fajardo at hindi na nakapaglaro. Garahe siya ng 19 months, pero sa pagpupursige ng mga malalapit sa kanya ay hindi tinigilan ang determinasyong makabalik sa court.

Maya-maya, naging emosyonal ang The Kraken.

“Sana nandito mama ko,” aniya. “Mas masaya sana. … para sa kanya ‘to, sa kanila.”

Hindi itinatago ni Fajardo, 32, na ‘mama’s boy’ siya.

Nakakakuha si JMF ng 1,244 mula sa stats, 152 votes sa players at 852 sa media para sa 2,248 total points.

Pumangalawa si Christian Standhardinger ng Ginebra (1,559 points mula 1,040 ng stats, 108 sa players at 411 sa media).

Nakumpleto sa top 4 sina 2022-23 MVP Scottie Thompson ng Ginebra (1,539 total mula 1,099 stats, 166 players, 274 media) at CJ Perez ng SMB (1,117 total mula 43 players, 17 media).

Silang apat ang nasa Mythical Five kasama si Jamie Malonzo ng Gins sa center/forwards. Second Mythical Team sina Robert Bolick ng NorthPort at Mikey Williams ng TNT sa guards, Calvin Oftana ng Tropang Giga, Calvin Abueva ng Magnolia at Arvin Tolentino ng Batang Pier sa center/forwards.

Pangatlong tropeo na binitbit ni Fajardo ang sa All-Defensive Team kasama sina Standhardinger at Cliff Hodge ng Meralco sa forward/centers, at Jio Jalalon ng Magnolia at Chris Newsome ng Bolts sa guards.

(Vladi Eduarte)