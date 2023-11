Tumatanggap na ng aplikasyon ang Tara para sa beta testing ng app nito.

Layunin ni Erwin Dee, ang developer ng Tara, na labanan ang Grab sa transport network vehicle service.

Scholar ng De La Salle University-College of St. Benilde si Dee at buong-buo ang naging suporta ng paaralan sa kanya. Isinama na ng Benilde Hub of Innovation for Inclusion ang Tara. Ang Benilde Hub ay isang creative tech startup incubator. Bukod dito, inaayos na rin ng DLSU-Benilde ang trademark/copyright at iba pang intellectual pro­perty rights ng Tara.

Sabi ni Dee, susundin ng Tara ang fare matrix ng Land Transportation Franchising Regulatory Board at hindi ito maniningil ng surcharges. Hindi rin kokolekta ng komisyon ang Tara sa mga drive­r. Para kay Dee, napakalaki ng 20% na komisyon at mas mabuti pang mapunta ito sa mga drayber para mapambili ng pagkain o gas.

Sa subscription fees at ads kikita ang Tara at ito ang business model ni Dee para mapababa ang pamasahe ng mga pasahero at mapalaki ang kita ng mga drayber.

(Eileen Mencias)