Balik na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFR­B) si Teofilo Guadiz bilang chairperson matapos bawiin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pinataw na suspensyon dito.

Kinumpirma ng tanggapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tinanggal na ang suspension kay Guadiz matapos bawiin ng dating executive assistant nitong si Jefferson Tumbado ang bintang na sangkot ito sa korapsyon sa ahensiya.

“As such there stands no reason to place Chairperson Guadiz under preventive suspension unless a supervening event maintaining the same accusations against him are put forth before the OP,” ayon sa nilabas na pahayag ng Malacañang.

Nauna rito ay inianunsyo rin ni Transportation Secretary Jaime Bautista na inalis na ang 90 araw na suspension kay Guadiz epektibo ngayong Lunes, November 6, 2023.

“The DOTr issued a special order lifting the suspension of Teofilo Guadiz III effective Nov 6, 2023 on the basis of an order from the office of the President signed by Executive Secretary Lucas P. Bersamin lifting the 90-day suspension,” saad ni Bautista sa isang statement.

Noong Oktubre 9 sa isang press conference na inorganisa ng transport group Manibela, isiniwalat ni Tumbado ang talamak na korapsyon sa LTFRB kung saan nakikinabang daw sina Guadiz, Secretary Bautista at ang Malacañang, pero makalipas ang dalawang araw ay binawi ang akusasyon at nag-sorry kina Guadiz at Bautista.

Kinasuhan naman ni Bautista ng cyber libel si Manibela President Mar Valbuena at isa pang journalist dahil sa pagdawit ng kanyang pangalan sa umano’y korapsyon sa LTFRB.

(Aileen Taliping)