Palalawigin ng gobyerno ang implementasyon ng electronic visa para sa mga dayuhang nasa Pilipinas.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. makaraang hilingin sa kanya ni Indian Ambassador to the Philippines Shambhu Kumaran na ma-extend ang e-visas ng Indian nationals na nasa Pilipinas.

Sinabi ng pangulo na ginagawan na ito ng paraan ng kanyang gob­yerno at hindi lamang ito para sa mga Indian kundi para sa lahat ng mga dayuhang nasa bansa.

“We will find a way to do it. But we are doing it. It won’t be just India, we are doing it with several othe­r countries as well to keep it,” anang pangulo.

Magiging magandang hakbang aniya ito para sa mas pinahusay na ugnayan at relasyon ng Pilipinas at India. Sa kasalukuyan ay ibibinigay ng gobyerno ang e-visa sa mga dayuhan sa pamamagitan ng single-entry at may bisa ito ng mula 15-59 na araw o halos dalawang buwan.

(Aileen Taliping)