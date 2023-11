Naiinis na ang mga residente, pati na ang lokal na pamahalaan ng Bacoor, Cavite sa kabagalan ng Department of Public Works and Highways (DPWH) na tapusin ang Molino-Daang Hari flyover project.

Ayon sa liham na pinadala ng Office of the City Administrator ng Bacoor City kay Engr. Donnie Cuna, district engineer ng DPWH sa 3rd District ng Cavite, marami nang residente ang nagrereklamo dahil sa perwisyong dinudulot ng hindi pa natatapos na proyekto.

“Numerous residents have been airing their concerns regarding the period of timeline for the completion of the said project, as it has affected residents within the vicinity of the said construction as well as its neighboring barangay,” ayon sa liham na may petsang Oktubre 26, 2023.

Noong Agosto 2, 2023 nagpadala rin ng liham si Bacoor City Mayor Strike Revilla kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinaalalahanan nito ang kalihim hinggil sa nilagdaan Memorandum of Agreement ng DPWH, City of Bacoor at ng SM Prime Holding­s Inc. noong 2021 para sa nasabing proyekto.

Hiniling ng alkalde na bayaran na ang obligas­yon ng DPWH sa Road Right of Way Acquisition (RROWA) para matapos na ang proyekto.

Kabilang sa hindi pa nababayaran ang RROWA ay sa mga bahagi ng public market pati na sa mga naninirahan malapit sa SM.

Umaabot sa P500 milyon ang babayarang RROWA base sa estimate ng DPWH Region 4-A.

“The City of Bacoor believes that you understand the daily plights of its residents and visitors and hopes that you helps us with this pressing concern,” diin ni Mayor Revilla.