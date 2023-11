Clemente Tabugara Jr., mga kasama sabak sa world wushu

NAKATUTOK ang wushu sanda athlete na si Clemente Tabugara Jr. sa isa pang podium finish makalipas ang magkasunod na panalo sa Hangzhou Asian Games at Riyadh World Combat Games sa nakaraang dalawang buwan.

Sabak siya sa pagkakataong ito sa 16th World Wushu Championships sa Nobyembre 16-20 sa Fort Worth Texas, USA.

Kababalik-bansa lang ng Zamboanga City player pagkasungkit ng tansong medalya sa Hangzhou 19th Asiad noong Setyembre, at pilak sa 3rd World Combat Games nitong Oktubre-Nobyembre.

Ipinahayag ni Tabugara na umaasa siyang maipapakita ang isa pang world class performance para sa bansa. Kasama niya sa TX wushufest si reigning world champion Arnel Mandal at 12 iba pa.

Kabilang dito sina 2019 World championships bronze medalist Russel Diaz, Carlos Baylon, Xander Alipio, at nag-iisang babaeng kalahok na si Jennifer Kilapio.

Ang silver medalist sa WCG na si Agatha Wong at Asian Games bronze medalists na sina Jones Inso at Thornton Sayan ang mangunguna sa wushu taolu, kasama sina Vincent Ventura, Johnzenth Gajo, Sandrex Gainsan, Mark Polo at Mark Ragay at iba.

Sa ika-15 na edisyon ng WWC sa Shanghai, China noong 2019, ang tumapos ang ‘Pinas sa ika-12 puwesto sa 37 bansa s likod ng 1 gintong medalya ni Mandal, 1 pilak kay Diaz, at 2 tanso nina Tabugara at Divine Wally.

(Lito Oredo)