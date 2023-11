Chie tinawag na manyak nambastos kay Barbie

Kumasa, tumalak si Chie Filomeno sa boylet na tinawag niyang manyakol sa Instagram account ni Barbie Imperial.

Sa latest post kasi ni Barbie, na kung saan ay simpleng white dress ang suot niya, at may caption na “Proof of life’ ay nag-comment si @macaraigvjai na…

“Boring, hindi naka-tupis (2 piece).”

At doon nga tumalak si Chie, bilang pagtatanggol sa kaibigang si Barbie.

“Naka-‘tupis’ man siya o hindi, hindi siya boring. Manyak mo, umalis ka dito!” sabi ni Chie.

“Tell him Chie!” reaksyon ni Barbie sa komento na `yon ni Chie, na may emoji na nakadila at puting puso.

Pero hindi inatrasan si Chie ng netizen, at sinagot siyang, “Puro retoke ka kasi, eh!”

Well, ganiyan katindi tumalak ang mga netizen, di ba? Kunsabagay, hindi naman kasi natutuloy sa demanda ang mga pambabastos sa kanila sa social media, na kadalasan ay pagbabanta nga lang ang ganap.

Kumbaga, hindi na rin nag-aaksaya ng panahon ang mga artista na dalhin pa sa korte ang ginagawang pambabastos sa kanila, na abala nga lang daw, kaya mas okey na sa kanila ang tumalak na lang.

Pero, marami kasing artista ang mas pinipili na lang na manahimik at i-block ang mga fan na sa tingin nila ay binabastos na sila.

Well, ‘yan din kasi ang hirap kapag pinayagan ng mga artista ang mga follower nila na sumilip sa mga social media account nila na super sexy ang outfit nila. Feeling ng mga netizen, puwedeng-puwede na silang magbigay ng komento sa kanila.

Pero sabi nga, wala sa suot ‘yan, na kahit gaano pa kalantad ang alindog ng isang babae, walang karapatan ang kahit na sino na magbigay ng pangit na mensahe, o mambastos.

(Dondon Sermino)