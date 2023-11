Birthday message ni Sharon kay Gabby nakakakilig

Ang guwapo-guwapo ni Gabby Concepcion sa ‘birthday boy vibes’ na pinost niya sa Instagram, ha!

Yes, 59 years old na nga si Gabby, at isang taon na lang ay senior citizen na siya, pero mahihiya ang mga bagets na aktor, na halos kalahati ang edad o ‘di hamak na mas bata sa kanya, dahil kering-keri pa niyang lumevel sa kanila sa hitsura.

At siyempre, ang post na `yon ni Gabby ang naging daan ni Sharon Cuneta para batiin ang kanyang ex-husband. Kung noon ay dumaraan lang ang ganitong okasyon kay Gabby na wala nang paramdam si Shawie, ngayon nga, dahil friends na sila, may batiin na ring eksena.

“Happy birthday!” sabi ng Megastar, karugtong ang purple na puso, with prayer, cake, balloons, at iba pa.

At siyempre, umulan ng sangkatutak na komento sa pagbati na `yon ni Sharon. At lahat sila ay super kilig, ha!

“Ayan na siya. Oxygen please.”

“Pa-kiss daw. Hahahaha.”

“Sabi ko sa inyo, eh, dasal lang ang katapat.”

“Kulang ng kiss (emoji). Hahahaha.”

“Sobrang happy lang, hindi kami makaka-move on agad. Looking forward for more projects together in God’s perfect timing ulit.”

“Marami na naman ang napasaya ng Sharon-Gabby!”

Well, ‘yun nga, super happy, super kilig ang mga fan sa simpleng birthday message na `yon ni Sharon kay Gabby.

What more kung sa sarili niyang Instagram niya batiiin si Gabby, at maglagay pa ng iba’t ibang bonggang mensahe, ‘di ba?

Abangan! (Dondon Sermino)