Andrea Robles, tropa kakasa sa 23rd Asian archery meet

SASABAK si Andrea Lucia Robles sa 23rd Asian Archery Championships pagkaanalo ng bronze medal sa Indoor World Series (IWS) Stage 1 noong LInggo sa Lausanne, Switzerland.

Puntirya niya na makapagtala nang maangas na tapos sa continental archeryfest, na nagsisilbing qualifier para sa 2024 Paris Olympics, at magaganap sa Nobyembre 3-10 sa Bangkok. Thailand.

Anim pa araw na lang ang nakalilipas nang magtala ng kasaysayan ang World Archery No. 66 Pinay archer nang maging PH player na makamedalya sa IWS nang dalawang beses.

Tong 2019 ang unang IWS gold medal niya sa Macau at nag-qualiofied sa 2020 Indoor Archery World Series Finals sa Las Vegas.

“Masayang-masaya ako sa aking pagganap sa Lausanne. Gumawa ako ng bagong personal na pinakamahusay (585) sa qualification round at nag-shoot ng tuluy-tuloy na malalakas na marka sa mga laban sa eliminasyon (148, 148, 147 at 145) para makuha ang bronze,” sey ni Robles.

“Maraming paghahanda para sa paligsahan na ito pareho sa mga tuntunin ng teknik at mental at natutuwa akong makita itong nagbunga,” hirit pa No. 1 compound player ng bansa. “Marami pa rin akong puwedeng gawin. Natutuwa akong magkaroon ng pagkakataong ito upang matuto nang higit pa tungkol sa aking pagbaril at pagbutihin bilang isang mamamana.”

Ang 25-anyos na management graduate ng Ateneo de Manila University ay kabilang sa walong atleta na napili para sa Ayala Center for Excellence Sports (ACES) pilot program na Atletang Ayala.

Ang iba pa ay ang magkapatid na Gabrielle Monica at Pia Elizabeth Angela Bidaure (archery), Jasmine Alkhadi at Xandi Chua (swimming), Nathaniel Perez at Noel Jose (fencing) at Prince Alejo (karate).

Kasama ni Robles sa Asian Championships sina compound players Amaya Amparo Cojuangco, Paul Marton Dela Cruz; recurve players Jonathan Reaport, Sean Tanco, Jason Feliciano, Charlene Santos at ang magkapatid na Bidaure; sina coach Purito Joy Mariño at Niño Sinco, World Archery Philippines president Clint Aranas at secretary general Rosendo Sombrio .

(Lito Oredo)