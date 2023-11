Alyssa Solomon, National U umabante na sa final round

HINDI hinayaan ni Season 1 MVP Alyssa Solomon na mamantsahan ang National University nang sagipin sa matinding hamon tungo sa pagwalis kontra Adamson University, 25-13, 26-24, 25-20, sa do-or-die semifinals ng Shakey’s Super League (SSL) 2023 Collegiate Pre-Season Championship Season 2.

Gayunpaman, kinailangan ng Lady Bulldogs na mahintakutan matapos mapag-iwanan ng apat na puntos sa ikalawang set at kinailangang habulin ang Lady Falcons sa iskor na 17-22 upang makabalik sa ikalawang sunod na kampeonato at maging unang koponan na makatuntong doon.

Ibinuhos ni Solomon ang apat sa kanyang 10 puntos lahat mula sa kills sa krusyal na yugto para ibalikwas ang Lady Bulldogs sa bingit ng pagkayanig sa napipintong unang kabiguan sa set tungo sa pagpapanatili sa malinis pa ring kartada sa lahat ng laro Linggo ng hapon sa Rizal Memorial Coliseum sa Malte, Manila.

Hindi pa rin natatalo ang Bustillos-based squad maski isang set sa nakalipas nsa walong laban simula sa eliminasyon hanggang sa carryover playoffs, quarterfinals at semis sa women’s volleyfest na hatid ng Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. at inoorganisa ng Athletic Events and Sports Management Group Inc. sa kooperasyon ng Commission on Higher Education at Philippine Sports Commission.

“Masaya kami kasi nakikita na namin ang pinaghihirapan namin sa training,” bulalas ni Solomon, na tinanghal bilang unang MVP ng torneo noong isang taon. “Excited din kami sa makaharap kung sino man ang makakalaban namin. Excited pa sa matutunan sa finals.”

Ito ang ikatlong sunod na pagkakataon na tutuntong ang NU sa kampeonato sa liga matapos na huli nitong sumabak sa ginanap na labanan ng mga kampeon sa buong bansa na Shakey’s National Invitational.

Sinorpresa naman College of Saint Benilde ang Ateneo de Manila University sa classification, 25-20, 19-25, 25-11, 25-11, sa likod ng 16 na puntos ni Zamantha Nolasco.

(Lito Oredo)