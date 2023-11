Aiko suportado laban ni Michelle sa Miss U

Nakakuha ng suporta si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee kay Quezon City District 5 Councilor Aiko Melendez.

Pinost ni Konsi Aiko ang screenshot ng pagboto niya kay Michelle sa online fan voting ng Miss Universe sa kanilang app.

“Done Voting for our very own … (with Green Heart and Philippine Flag emojis) #msuniverse2023 #MichelleDee,” sey niya sa kanyang post.

Maraming pageant supporters ang natuwa sa ginawang pagsuporta ni Aiko sa ating pambato sa Miss Universe.

“Queen supporting queen. Thank you, Ms. Universe 2020,” sey ng isang nag-comment.

Kahawig kasi ni Konsi Aiko si Miss Universe 2020 Andrea Meza.

“So supportive naman ni MU2020 Andrea Meza from Mehiko… Pampanga,” pabirong sey pa ng isang nag-comment.

Pero pabirong paglilinaw ni Aiko, “Kakalipat ko lang teh. Quezon Citttttty!!!! Havey!”

Game na game nga si Aiko mag-reply at makipagbiruan sa mga comment ng mga pageant fans.

“Wag na naten problemahin mga ‘teh si Ms. Sampaloc, ok? Dun muna tayo sa sariling atin,” comment pa niya.

Hula ng iba ang tinutukoy niyang si Miss Sampaloc ay si Miss Universe Thailand 2023 Anntonia Porsild.

Samantala, mabenta si Michelle sa mga pageant media na nasa El Salvador ngayon.

Talagang inaabangan siya ng mga ito sa tuwing lalabas siya sa kanyang hotel room.

Pasok din sa Top 3 si Michelle sa Vote for Change online poll kung saan nangunguna si Miss Ukraine na sinundan ni Miss Nicaragua na sinasabing malakas na kalaban si Michelle sa Miss Universe crown.

Sa November 19, 2023, Linggo ng umaga (Manila time) ang 72nd Miss Universe grand coronation na mapapanood sa ABS-CBN platforms.

(Byx Almacen)