Tama na, sobra na! Tyler Herro muntik magtriple double, Miami Heat tinukdukan 4-game slide

NAGSALANSAN si Tyler Herro ng 24 points, 10 rebounds at 9 assists para ihatid ang Miami Heat sa 121-114 panalo kontra Washington Wizards sa NBA In-Season Tournament nitong Biyernes.

Nag-ambag si Jimmy Butler ng 20 points at naputol ang four-game skid ng Heat. Umiskor ng tig-18 sina Bam Adebayo at Duncan Robinson.

“We’ve got a long way to go,” ani Herro.

Bagong pintura ang red court ng Miami, suot din nila ang bagong set ng uniforms na ‘Heat Culture’.

Nasa East B sa In-Season Tourney ang Heat, Wizards, Bucks, Knicks at Hornets. Tinalo ng Milwaukee ang New York 110-105 sa isa pang East B game.

Hindi umubra ang 22 points ni Kyle Kuzma, 19 ni Jordan Poole at 14 pa ni Deni Avdija sa Washington.

Sa panlimang sunod na laro, panlimang balasa din ang ginawa ni coach Erik Spoelstra sa Heat.

Pinag-start niya sina Butler, Adebayo, Herro, Kyle Lowry at Haywood Highsmith sa forward. Namigay ng 7 assists si Lowry.

(Vladi Eduarte)