Ilang araw pa lamang buhat nang matapos ang halalang pambarangay. Marahil may mga kakilala kayong nanalo at mayroon din namang hindi pinalad na mabigyan ng tsansang maglingkod bilang opisyal ng barangay.

Dagsa ang mga nanalong nagpapasalamat sa social media. Mayroon din namang idinaan sa maiingay na parada ang pasasalamat. Nagbahay-bahay, nakipagkamayan. Sabi nga ng biyenan ko, kung napuntahan tayo noong kampanya at ngayong nanalo ay nagpasalamat pa, siguro mapupuntahan din tayo kapag may ayuda dahil alam na ang bahay natin.

Gayong marami sa mga nanalo ang nagpasalamat na, kapansin-pansing hindi uso ang ganito sa karamihan sa natalo. Ilan ba sa inyong barangay ang natalo pero nagpasalamat? Ilan ang nagparamdam nang may sinseridad sa tinamong bilang ng boto kahit pa natalo?

Katuwaan nga kapag katatapos lang ng halalan sa bansa natin, wala raw natatalong kandidato. Ang mayroon lang ay mga nanalo at mga nadaya. Bibihira ang tumatanggap ng pagkatalo sa halalan. Ito siguro ang dahilan ng pananahimik ng mga hindi pinalad. Hindi pa tanggap ang resulta. Binibilang pa ang mga dapat sana ay nakuha pang boto.

Nasabi ko tuloy sa social media noong isang araw: ‘sa mga kandidatong oras-oras kung mag-upload ng kung ano-anong ginagawa nila noong kampanya, ngayong talunan, ni hindi magawang magpasalamat sa mga sumuporta. Huy, huwag masyado ipahalatang hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo. Kesyo kayo noon ang pag-asa, pagbabago, maglilingkod, makatao, boses ng masa sa barangay tapos nung natalo/nadaya biglang ni ha ni ho wala.’

Matapos ang mensahe ko, may dalawang kandidato ang tumawag ng pansin ko. Nagpasalamat. Tinanggap nila ang resulta ng halalan. Tinanggap nang buong dangal ang pagkatalo.

Palatandaan ng isang maaasahang kandidato ang pagtanggap sa resulta ng halalan. Irerespeto niya ang desisyon ng nakararami kahit pa ang desisyong ito ay hindi pabor sa kaniya. Malay natin, hindi ba? Baka kumandidato uli? Lalo kung nakita niya kung saan siya nagkamali sa kampanya o sa pakikitungo sa iba.

Masakit pakinggan ang tawaging talunan. Lalo pa’t ibinuhos mo ang makakaya. At kung pagbabatayan ang lagi nang kalakaran sa kampanya, ibinuhos ang makakaya at magagasta.

Magastos ang mangampanya. Mahirap kasing kuhanin ang tiwala ng mamamayan kung iaasa lang sa pakamay-kamay o paglalabas ng plataporma sa social media. Kailangang may materyales, kailangang makisama, at kadalasan, sa lahat ng ito, kailangang gastusan.

Kaya masakit talaga ang matalo. Masakit sa bulsa, masakit sa pagkatao, masakit lalo na kapag may mga kakilala kang dating sumasama sa iyo pero nang matalo ay iniwan ka.

Dapat itong asahan. Dapat may matutuhan ang hindi nanalo. Dahil ang nasa ubod naman talaga ng salitang ‘panalo’ ay ang salitang ‘talo’. Ang panlaping ‘pang’ at‘talo’ ang bumubuo sa salitang ‘panalo’. May ginawa ang kalabang ‘pangtalo’ kung kaya ka natalo. At mula sa pagkatalo dapat lang na may natutuhan kung bakit natalo.

Sa iba, mahirap itong harapin. Kung wala namang balak nang kumandidato, bakit pa nga naman? Pero sa buhay, bawat kabiguan ay dapat nagdudulot sa atin ng aral.

***

