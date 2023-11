Nakakadismaya! David, Barbie dinaya halikan

Ang ‘on to the next’ na mensahe ni Barbie Forteza kay David Licauco ang nagbigay pag-asa sa mga fan nila, na magtutuloy-tuloy ang kilig nila, kahit tapos na ang serye nilang ‘Maging Sino Ka Man’.

Nagpasalamat nga sina Barbie at David sa isa’t isa via X (Twitter).

“Salamat Barbie! Napakagaling mo. Paturo po,” sabi ni David kay Barbie.

“Salamat din, David. You really gave your best as Carding. Saksi ako. I’m so proud. On to the next!” sagot ni Barbie kay David.

Pero, ‘yun nga lang, feeling nadaya ang mga fan dahil sa halik daw ni David kay Barbie. Kitang-kita nga raw kasi na hindi naman hinalikan ni David si Barbie sa lips sa kanilang wedding scene, at ang daliri raw ni David mismo ang nilaplap niya, ha!

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Beh mukhang hindi ginalingan ng editor kasi naipakita ‘yung angle na tinakpan ng thumb ni David ang kiss. I understand na hindi ready for a real kiss pero sana inayos ang editing. Todo effort kayong mga artista at ang buong production team para sa wedding scene eh.”

“Congratulations to both of you kahit daya naman ang kiss. Mahal ko pa rin kayo.”

“Pa-hopia naman `yung kiss na `yon.”

“Mahal na mahal pa rin namin kayo kahit lagi niyo kaming dinadaan sa daya, hahahaha. We love you.”

“Ang galing mag-kiss ni David sa thumb niya, ha! Go lang.”

“Dapat kung magaling kang umiyak at umarte, magaling ka ring sumunod sa script o role. Hindi daya.”

“Sana sa next project niyo, wala nang daliri, ha!”

At siyempre, dinaan na lang ni Barbie sa malakas na halakhak ang naisip na hashtag ng mga fan na #MSKMLumapatBa. Bongga.

Pero ‘yun nga, hindi pa rin naman nabawasan ang pagmamahal ng BarDa fans sa kanila.

Ngayon pa lang, abang-abang na sila sa next project ng dalawa.

“Galingan niyo lalo, excited na kami sa next project niyo!” sabi pa ng mga fan.

Well…

