Nagpapatibay para sa Final Four! Will Gozum, Saint Benilde tinambakan Arellano Chiefs

INAKBAYAN ni last season MVP Will Allen Gozum ang College of Saint Benilde (CSB) Blazers para durugin ang Arellano University (AU) Chiefs, 74-56, sa first game ng 99th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament, Sabado, sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Kumarga ang 24-anyos na big man ng team high 17 puntos, kasama ang siyam na rebounds, dalawang blocks at isang assist mula sa 8-of-13 shooting upang dalhin sa 8-4 kartada ang last season runner-up at tumabla sa season-host na Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers.

“Will (Gozum) is playing better, we’re also solid defensively,” wika ni Blazers coach Charles Tiu.

Matatandaang sa pagsisimula ng season ay maagang nakatikim ng one-game suspension si Gozum dulot ng nakuhang technical foul sa Finals kontra Colegio de San Juan de Letran Knights noong last season, na sa kasawiang-palad ay opisyal nang talsik sa kontensiyon dulot ng panalo ng Benilde.

(Gerard Arce)